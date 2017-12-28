Украина начала новые переговоры о возврате заложников - Луценко

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко проанонсировала новые переговоры по обмену украинских заложников в Донбассе

Украина начала очередные переговоры по обмену украинских заложников. Об этом заявила в эфире 112.Украина представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она не уточнила, о каком именно количестве украинцев идет речь.

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"Не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, Петр Порошенко (президент, - ред.) планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России", - подчеркнула Луценко.

27 декабря состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе.

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