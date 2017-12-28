Украина начала новые переговоры о возврате заложников - Луценко
Украина начала очередные переговоры по обмену украинских заложников. Об этом заявила в эфире 112.Украина представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
Она не уточнила, о каком именно количестве украинцев идет речь.
Читайте также: Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж
"Не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, Петр Порошенко (президент, - ред.) планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России", - подчеркнула Луценко.
27 декабря состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе.
Читайте также: Стали известны окончательные цифры сегодняшнего обмена заложников
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:48
-
11:26
-
10:34
-
10:30
-
09:55
Новости партнеров
- 52871
- 35950
- 31587
- 26707
- 20282