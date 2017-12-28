Порошенко объяснил, почему Украина не передала боевикам россиян

Более 15 граждан России, обвиняемых в преступлениях против Украины и ее граждан, сейчас находятся в украинских тюрьмах, сообщил президент

Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами 27 декабря не освобождала и не передавала подконтрольным Кремлю боевикам находящихся в украинских тюрьмах граждан России, так как планирует обменять их на украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму. Об этом президент Петр Порошенко заявил в комментарии изданию Страна в аэропорту Борисполь, куда прибыли освобожденные в Донбассе заложники.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытащить наших граждан из российских тюрем, из оккупированного Крыма. Ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", - сказал глава государства.

Ранее адвокаты россиян, которых обвиняют в преступлениях против Украины и ее граждан и на освобождении которых настаивали боевики, заявили, что их подзащитных якобы в последний момент "вычеркнули" из списка на обмен и вновь поместили под стражу.

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Позднее переговорщик от Украины в минском процессе Виктор Медведчук в интервью российским СМИ рассказал, что официальный Киев исключил из списка на обмен граждан РФ, так как они, согласно конвенции стран СНГ, могут быть выданы лишь по официальным каналам МИД.

27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за последнее время обмен украинских заложников в Донбассе. Украина передала боевикам 233 запрашиваемых ими лица и получила взамен 73 освобожденных заложника.

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