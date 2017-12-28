ГПУ обжаловала приговор Крысину

В Генпрокуратуре считают, что приговор Крысину не соответствует общим основам назначения наказания, принципам законности и справедливости

Генпрокуратура внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского райсуда Юрию Крысину, которому дали условный срок в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Генпрокуратуре считают, что приговор Крысину "не соответствует общим основам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".

Апелляционная жалоба на приговор Шевченковского райсуда внесена "на основаниях неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости".

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал руководителя "титушек" во время Майдана Юрия Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений журналисту газеты "Вести" Вячеславу Веремию во время событий Майдана, приговорив его к четырем годам тюрьмы условно. Крысина, одного из фигурантов убийства Веремия, освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык считает вполне обоснованным приговор Крысину. Он утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения и не мог за них выходить - в официальном обвинении, по словам судьи, не было указано, что Крысин руководил "титушками".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.