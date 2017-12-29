Отзыв российских военных из СЦКК: Марчук назвал возможную причину

По мнению переговорщика, одна из причин отзыва Россией своих военных из СЦКК - то, что Украина с 1 января вводит усиленный контроль на госгранице

Россия могла вывести своих офицеров из состава Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня в Донбассе также из-за того, что с начала 2018 года Украина вводит обязательный биометрический контроль на границе. Такое предположение у себя в Facebook высказал украинский переговорщик в рабочей группе минского процесса по вопросам безопасности Евгений Марчук.

"...Есть и небольшое добавление. В Минске о нем не раз шел разговор. С 1 января 2018 года российским офицерам, въезжающим по ротации на территорию Украины в СЦКК, нужно будет, как и всем другим гражданам РФ, оставлять нашим пограничникам отпечатки своих пальцев. Казалось бы, что тут такого. Ну да, это если ты просто гражданин или даже просто военный. А если ты сотрудник какой-либо спецслужбы и, как говорится, едешь под каким-то прикрытием?", - пишет он.

Как уточнил Марчук, отпечатки пальцев привязываются к фамилии и к фотографии.

"А кто знает, куда и когда еще тебе придется выезжать за пределы России по делам службы в будущем? И кто знает, с кем Украина может поделится этой базой данных", - уточнил он.

По словам переговорщика, ротационный период для российских офицеров в СЦКК - "где-то 3-4 месяца".

"Это около 300 человек в год нужно "засветить", привязав их к отпечаткам пальцев и фотографии. А въезжать и выезжать можно только организованно, и только через КПП госграницы, и только в Харьковской области", - добавил он.

Марчук предположил, что недовольство такой ситуацией "припрятано" Россией в ее заявлении по поводу отзыва своих военных из СЦКК: "Одной из причин сворачивания работы российских военнослужащих стало нежелание Киева делать уступки в урегулировании порядка их въезда в страну".

Тема дня: Зачем Кремль вывел своих военных из СЦКК в Донбассе

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

18 декабря 2017 года Россия заявила, что отзывает своих военных из СЦКК в Донбассе. Страна-оккупант также обвинила Украину в "создании серьезных трудностей в работе центра". На следующий день украинские и российские офицеры в СЦКК покинули временно оккупированные районы Донбасса. Марчук заявил, что таким шагом Кремль толкает Киев на прямые переговоры с боевиками, что является одной из целей российской пропаганды, в соответствии с которой на востоке Украины идет некая "гражданская война", а вовсе не происходит прокси-агрессия РФ.

В августе 2017 года Марчук рассказал о препятствиях на пути миротворцев ООН в Украину, а в декабре заявил, что для решения конфликта в Донбассе придется привыкать к такому слову, как "компромисс".

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