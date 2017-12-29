В Крыму оккупанты за 2017 год вынесли 10 приговоров - КрымSOS

Незаконно осуждены были Руслан Зейтуллаев, заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз (позже освобождены), журналист Николай Семена

В 2017 году во временно оккупированном Крыму подконтрольные России суды вынесли 10 обвинительных приговоров по политически мотивированным уголовным делам. Об этом говорится в отчете общественной организации КрымSOS.

В частности, незаконно осуждены были Руслан Зейтуллаев, заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз (позже освобождены), журналист Николай Семена, трое фигурантов так называемого "дела диверсантов".

В организации отмечают, что во всех "судебных процессах" наблюдается очевидная сфабрикованность судебных экспертиз и протоколов опроса свидетелей, отсутствие каких-либо убедительных доказательств вины, использование "тайных" свидетелей обвинения.

В 2017 году оккупанты также возбудили 23 уголовных производства против крымских татар, лиц, имеющих проукраинские взгляды, и даже тех, кто высказывает свою позицию в социальных сетях, рассказывают правозащитники.

Отмечается, что активно используется практика "групповых дел", когда обвинение по делу выдвигается сразу нескольким лицам (Хизб ут-Тахрир, Таблиги Джамаат, так называемое "дело о вымогательстве").

"В 2017 было зафиксировано рекордное по сравнение с предыдущими годами число случаев политически мотивированного административного преследования (не менее 135 случаяев). Наиболее резонансным инцидентом стал арест 76-летнего Сервера Караметова, больного болезнью Паркинсона", - говорится в отчете.

Оккупанты в 2017 году стали также незаконно задерживать людей с последующим применением пыток в целях вербовки для сотрудничества с де-факто спецслужбами. Известны случаи с Петром Бородиным из поселка Ленино, Эмилем Мухтеремовым из Феодосии, Ренатом Параламовым (поселок Нижнегорский), семьей Мирпоччаевых из села Новокленово Белогорского района.

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"Во время насильственного удержания к жертвами применялись пытки электрическим током, избиения, угрозы убийства, психологическое давление и т.д., путем чего их склоняли к передаче информации о жизни местных крымскотатарских и мусульманских групп и общин. Тот факт, что указанные случаи имели место в различных районах Крыма и происходили по одной и то же схеме, свидетельствует о том, что это не локальные "перегибы", а спланированная и системная политика", - рассказывают в КрымSOS.

29 декабря 2017 года стало известно, что четырех обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО в оккупированном Симферополе и доставили в российский Краснодар, где они ждут этапа в Ростов-на-Дону. Как сообщил адвокат Александр Попков, их "вывели из транзитной камеры, травили собаками, пинали, обещали "потерять" на этапе".

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