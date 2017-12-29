Генсек ООН надеется, что обмен в Донбассе укрепит доверие сторон
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует освобождение заложников в Донбассе 27 декабря и надеется, что этот обмен между Украиной и пророссийскими боевиками поспособствует "укреплению доверия между сторонами". Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, сообщает Голос Америки.
Как отметил пресс-секретарь Гутерреша, руководитель ООН "высоко оценил усилия всех, кто сделал это (освобождение заложников - ред.) возможным".
"Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит положительным шагом для укрепления доверия между сторонами, и призывает все стороны осуществить дальнейшие действия в этом духе", - подчеркнул Дюжаррик.
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По его словам, также Гутерреш призвал к полному выполнению соглашения о прекращении огня и дальнейшему сотрудничеству по выполнению обязательств в рамках минских договоренностей.
27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время войны обмен в Донбассе. Украина передала боевикам 233 осужденных за терроризм и другие преступления, взамен террористы освободили 74 заложника.
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