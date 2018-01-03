Начался новый этап э-декларирования: теперь и для общественников
В Украине с 1 января стартовал этап подачи электронных деклараций за 2017 год, напомнили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Теперь э-декларирование распространяется не только на чиновников, но и на членов общественных советов при госорганах и общественников-антикоррупционеров.
Подать э-декларацию необходимо до 1 апреля 2018 года с помощью официального сайта НАПК.
В агентстве рекомендуют декларантам перед заполнением декларации проверить адрес электронного почтового ящика в персональном кабинете Единого реестра деклараций. Также рекомендуется проверить срок действия и работоспособность электронной цифровой подписи.
НАПК также предлагает субъектам декларирования ознакомиться с разъяснениями по заполнению формы э-декларации и ответами на часто задаваемые вопросы. Также антикоррупционный орган подготовил видеокурс с разъяснениями по заполнению декларации по разделам.
Особенность э-декларирования в 2018 году заключается в том, что теперь, кроме госчиновников и представителей местного самоуправления, декларации должны подавать лица, которые к ним приравниваются, а именно:
- члены набсоветов госбанков, госпредприятий или госорганизаций, имеющих целью получение прибыли;
- члены конкурсных комиссий, образованных в соответствии с законами о госслужбе и службе в органах местного самоуправления;
- члены Общественного совета добропорядочности, общественных советов, советов общественного контроля при госорганах, которые участвуют в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.
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Также обязанность подавать декларации теперь распространяется на физлиц, которые:
- получают финансирование по программам (проектам) помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции;
- систематически, в течение года, выполняют работы, оказывают услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики и ее мониторинга, готовят предложения по вопросам формирования, реализации такой политики - если такие работы, услуги финансируются за счет технической или другой помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции;
- руководят или входят в состав высшего и других органов управления общественных объединений, других непредпринимательских обществ, которые занимаются антикоррупционной деятельностью и связанными с ней вопросами.
23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала борцов с коррупцией подавать электронные декларации. 27 марта документ был подписан президентом Петром Порошенко. Принятие закона раскритиковали дипмиссии США и Евросоюза.
Однако уже в июле 2017-го Порошенко внес в Раду законопроекты, которыми предусматривается отмена обязательства для общественников подавать декларации.
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