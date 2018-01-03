Габриэль: Важно убедить Россию вернуться в СЦКК

Глава МИД ФРГ провел сегодня в Киеве совместный с Павлом Климкиным брифинг

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает важным убедить Россию возобновить участие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Об этом он сказал на совместном брифинге в министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь участвовала в совместной комиссии (СЦКК, - ред.). Важно, чтобы Украина имела также прямой контакт с Россией в этом плане. И мы хотим убедить и делать все вместе с Украиной для того, чтобы отзыв этих офицеров был прекращен, и они вернулись в состав этой миссии", - сказал Габриэль.

18 декабря 2017 года Россия заявила, что отзывает своих военных из СЦКК в Донбассе. Страна-оккупант также обвинила Украину в "создании серьезных трудностей в работе центра". На следующий день украинские и российские офицеры СЦКК покинули временно оккупированные районы Донбасса.

В правительстве Германии тогда заявили, что если Кремль не пересмотрит это решение, что вся ответственность за возможную эскалацию и новые жертвы на востоке Украины ляжет на Россию.

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