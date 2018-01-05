У Порошенко сообщили, в чем нуждаются освобожденные заложники
Возвращенные из плена украинцы полностью обеспечены всем необходимым для лечения. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает корреспондент LIGA.net.
"Информация в соцсетях о том, что возвратившиеся из плена нуждаются буквально во всем абсолютно не соответствует действительности. Медикаментами и средствами гигиены они обеспечены полностью. Но это не означает, что они ни в чем не нуждаются, кому-то нужен спортивный костюм, кому-то еще что-то", - сказала она.
Сейчас, по ее информации, 24 военных находятся на территории военного госпиталя и 36 гражданских в Феофании.
"Многие отпрашиваются на праздники домой или погулять по Киеву, руководство больницы идет им навстречу. Сейчас большинство из них могут ехать домой и в любой момент обращаться за необходимой помощью", - добавила она.
Также решаются вопросы с обустройством тех, кто жил на оккупированной территории, таких около 30 человек. В ближайшее время на заседание правительства будет вынесена инициатива компенсации вернувшимся из плена, чтобы они могли обустроить свой быт.
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27 декабря в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.
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