Глава АОЗ о скандале со 120-мм минами: Вместо поддержки я получила давление от Минобороны

Марина Безрукова (Фото: АОЗ/Facebook)

Министерство обороны создает препятствия в работе Агентства оборонных закупок (АОЗ), в частности, из-за давления на принятие решений относительно поставщиков и задержки финансирования. Об этом в комментарии LIGA.net заявила директор АОЗ Марина Безрукова.

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По ее словам, одна из ключевых проблем – нежелание Минобороны поддерживать прозрачные решения АОЗ.

Безрукова утверждает, что агентство пыталось избежать сотрудничества с украинским производителем, который поставил некачественные 120-мм мины: "Я сделала все возможное, чтобы не подписывать контракт с этим производителем, но вместо поддержки получило давление со стороны Минобороны".

Директор отметила, что работа АОЗ сильно зависит от согласования Минобороны.

"Я не могу заключать контракты без разрешения Минобороны. Когда спрашивают, почему мы не можем контрактовать быстро, ответ прост: документы ждут согласования в МО", – рассказала она.

Также Безрукова опровергла обвинения в неэффективности агентства, в том числе в отношении "сгоревших" 2,5 млрд грн в конце 2024 года. По ее словам, эти средства – это не неиспользованные деньги, а кредиторская задолженность.

"Мы получили товар, но технически не могли оплатить в рамках бюджетного года. Это нормальная ситуация", – сказала она.

Безрукова подчеркнула, что задержки финансирования и неравномерное распределение средств в течение года мешают эффективной работе: "Когда 25% бюджета поступает в октябре, потратить их в том же году невозможно. Контракты заключаются заранее и производство требует времени."

26 ноября 2024 года министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного износа 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

28 ноября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из партий общим количеством 54 000 минометных мин, по которым было подозрение по нештатному износу, возврату подлежит около 24 000 мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной на этом года.