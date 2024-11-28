Сметанин – о бракованных минах: Возвращению подлежит 24 000 штук
Мины 120-мм (Фото: укроборонпром)

Из партий общим количеством 54 000 минометных мин, по которым было подозрение по нештатному износу, возвращению подлежит около 24 000 мин, что составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

"Рабочая группа отработала в течение 11-15 ноября и пришла к выводу, что действительно есть нештатное износ нескольких компонентов изделия. В результате часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества", – написал он.

По его словам, с начала 2024 года украинские оборонные предприятия передали Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных снарядов, активно наращивая производство и внедряя новые технологии.

20 ноября один из заводов получил от Командования Сил логистики ВСУ замечания по качеству 120-мм мин.

"В то же время, в рабочем порядке, благодаря эффективному взаимодействию Минстратегпрома и Минобороны, проработка указанных недостатков уже была в работе", – отметил министр.

Мины из последних партий уже проходят дополнительную проверку, добавил Сметанин. Украинские оборонные предприятия тесно сотрудничают с военными, поэтому информация о недостатках была получена оперативно.

  • 26 ноября 2024 года министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного износа 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

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