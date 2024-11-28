Сметанін – про браковані міни: Поверненню підлягає 24 000, це менш як 1%, виробленого цьогоріч

Міни 120-мм (Фото: укроборонпром)

З партій загальною кількістю 54 000 мінометних мін, по яких була підозра по нештатному спрацюванню, поверненню підлягає близько 24 000 мін, що складає менш як 1% продукції, виробленої цього року. Про це повідомив міністр з питань з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Робоча група відпрацювала протягом 11-15 листопада і дійшла висновку, що дійсно є нештатне спрацювання кількох компонентів виробу. В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості", – написав він.

За його словами, з початку 2024 року українські оборонні підприємства передали Силам оборони мільйони артилерійських і мінометних снарядів, активно нарощуючи виробництво та впроваджуючи нові технології.

20 листопада один із заводів отримав від Командування Сил логістики ЗСУ зауваження щодо якості 120-мм мін.

"Одночасно з цим, в робочому порядку, завдяки ефективній взаємодії Мінстратегпрому та Міноборони, опрацювання зазначених недоліків уже було в роботі", – зазначив міністр.

Міни з останніх партій вже проходять додаткову перевірку, додав Сметанін. Українські оборонні підприємства тісно співпрацюють із військовими, тому інформація про недоліки була отримана оперативно.