Сметанін – про браковані міни: Поверненню підлягає 24 000, це менш як 1%, виробленого цьогоріч
З партій загальною кількістю 54 000 мінометних мін, по яких була підозра по нештатному спрацюванню, поверненню підлягає близько 24 000 мін, що складає менш як 1% продукції, виробленої цього року. Про це повідомив міністр з питань з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Робоча група відпрацювала протягом 11-15 листопада і дійшла висновку, що дійсно є нештатне спрацювання кількох компонентів виробу. В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості", – написав він.
За його словами, з початку 2024 року українські оборонні підприємства передали Силам оборони мільйони артилерійських і мінометних снарядів, активно нарощуючи виробництво та впроваджуючи нові технології.
20 листопада один із заводів отримав від Командування Сил логістики ЗСУ зауваження щодо якості 120-мм мін.
"Одночасно з цим, в робочому порядку, завдяки ефективній взаємодії Мінстратегпрому та Міноборони, опрацювання зазначених недоліків уже було в роботі", – зазначив міністр.
Міни з останніх партій вже проходять додаткову перевірку, додав Сметанін. Українські оборонні підприємства тісно співпрацюють із військовими, тому інформація про недоліки була отримана оперативно.
26 листопада 2024 року міністерство оборони повідомило, що три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. До цього низка українських журналістів та медіа писали про скарги військових, публікуючи відео, на яких міни або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.