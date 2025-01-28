Глава АОЗ про скандал зі 120-мм мінами: Замість підтримки я отримала тиск з боку Міноборони
Міністерство оборони створює перешкоди в роботі Агенції оборонних закупівель (АОЗ), зокрема через тиск на ухвалення рішень щодо постачальників і затримки фінансування. Про це в коментарі LIGA.net заявила директорка АОЗ Марина Безрукова.
За її словами, одна з ключових проблем – небажання Міноборони підтримувати прозорі рішення АОЗ.
Безрукова стверджує, що агенція намагалася уникнути співпраці з українським виробником, який поставив неякісні 120-мм міни: "Я зробила все можливе, щоб не підписувати контракт із цим виробником, але замість підтримки отримала тиск з боку Міноборони."
Директорка зазначила, що робота АОЗ сильно залежить від погодження Міноборони.
"Я не можу укладати контракти без дозволу Міноборони. Коли питають, чому ми не можемо контрактувати швидко, відповідь проста: документи чекають на погодження в МО", – розповіла вона.
Також Безрукова спростувала звинувачення в неефективності агенції, зокрема щодо "згорілих" 2,5 млрд грн наприкінці 2024 року. За її словами, ці кошти – це не невикористані гроші, а кредиторська заборгованість.
"Ми отримали товар, але технічно не могли оплатити в рамках бюджетного року. Це нормальна ситуація", – сказала вона.
Безрукова підкреслила, що затримки фінансування і нерівномірний розподіл коштів протягом року заважають ефективній роботі:"Коли 25% бюджету надходить у жовтні, витратити їх того ж року неможливо. Контракти укладаються заздалегідь, і виробництво потребує часу."
Керувати АОЗ вирішили призначити очільника тилової агенції ДОТ Жумаділова. 25 січня джерела LIGA.net в Міністерстві оборони зазначили, що міжнародні члени наглядової ради АОЗ голосували проти продовження контракту з Безруковою. Сама голова АОЗ в коментарі LIGA.net зазначила, що Міноборони завчасно попередили про продовження контракту, але потім почалися погрози.
- 26 листопада 2024 року міністерство оборони повідомило, що три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. До цього низка українських журналістів та медіа писали про скарги військових, публікуючи відео, на яких міни або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.
- 28 листопада міністр з питань з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з партій загальною кількістю 54 000 мінометних мін, по яких була підозра по нештатному спрацюванню, поверненню підлягає близько 24 000 мін, що складає менш як 1% продукції, виробленої цього року.