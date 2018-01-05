Крымский "экс-министр" будет на свободе до 8 января - прокуратура

В прокуратуре Крыма ответили, почему Петр Михальчевский не был сразу задержан

Меру пресечения подозреваемому в госизмене "экс-министру" оккупационной крымской администрации Петру Михальчевскому суд изберет 8 января. До этого времени он будет находится на свободе. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Потом, когда будет решение суда, либо он приходит к нам самостоятельно, если же он вздумает убежать, то СБУ приведет его принудительно", - сказала она.

О решении суда по мере пресечения Михальчевского уведомят по месту его проживания.

Прокуратура будет просить суд о содержании под стражей.

На вопрос, почему Михальчевский не был задержан сразу, Тихончик ответила: "Согласно УПК, этого делать нельзя. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в АРК, которое находится в Херсоне, поэтому мы обращаемся именно в Херсон. СБУ, которая сегодня проводила обыск… Это было тоже отдельное решение суда. Здесь провели, изъяли все, что нужно было. А задержать, это должен быть процесс, это презумпция невиновности, мы не знаем, придет он или нет, но ему сообщили о подозрении. Теперь, после окончания праздников будет решение суда".

Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).

Однако задержан Михальчевский не был.

Позже крымская прокуратура сообщила ему о подозрении в госизмене.

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