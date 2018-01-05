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Фейгин: Удерживаемых в РФ украинцев не будут менять по списку

05.01.2018 20:44
По мнению адвоката, украинских политзаключенных будут обменивать в индивидуальном порядке
Фейгин: Удерживаемых в РФ украинцев не будут менять по списку
Марк Фейгин

Адвокат Марк Фейгин считает, что журналиста Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, будут обменивать не по списку, а в индивидуальном порядке. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

"Путин не будет менять украинских граждан по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он будет пытаться менять их по одному", - сказал Фейгин.

Ранее Фейгин заявлял, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого белорусские спецслужбы задержали по обвинению в шпионаже, могут использовать в РФ в деле против Сущенко.

"Я не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки", - сказал адвокат.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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