ВСУ: "Грузинского легиона" в составе 54 бригады никогда не было
Подразделения под названием "Грузинский легион" никогда не существовало в составе 54 бригады Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в заявлении бригады в Facebook, которой опровергается сообщение о том, что "Грузинский легион" полным составом покинул бригаду.
"Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений военных частей", - говорится в сообщение.
Заявление бригады стало реакцией на публикацию в Facebook "Грузинского легиона", где сообщалось, что подразделение 20 декабря 2017 в полном составе покинуло 56 бригаду "из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им".
В сообщении также было указано, что детали военной операции, якобы проведенной 16 декабря сообщат позже и опубликую аудио разговоров командира легиона с командиров 54 бригады.
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