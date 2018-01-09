Украина - первая в рейтинге паспортов среди стран СНГ: таблица

По данным аналитиков Henley & Partners, практически все государства СНГ улучшили прошлогодние показатели по количеству стран с безвизовым въездом

Украинский паспорт - самый "влиятельный" среди паспортов стран-членов и участников Содружества Независимых Государств, однако в рейтинге паспортов мира он находится пока на 44-м месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Henley & Partners, которая ежегодно составляет "Индекс паспортов".

Рейтинг основан главным образом на возможности обладателя паспорта посещать различные страны без визы.

В 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий.

"Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году. Россия заняла 48-е место в Индексе, разделив его с Молдовой и Черногорией", - говорится в комментарии к рейтингу.

По данным экспертов, практически все страны СНГ улучшили показатели 2017 года по количеству стран с безвизовым въездом.

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Последние пять лет лидером рейтинга является паспорт гражданина Германии. Сейчас с этим документом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году.

Второе место - у Сингапура (176 стран), третье - у восьми государств: Великобритании, Дании, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Японии (175 стран).

Замыкает рейтинг паспортов Афганистан: его гражданам открыт безвизовый доступ всего в 24 страны.







"Если говорить о странах, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, то самый широкий выбор государств с безвизовым въездом предлагает паспорт Австрии (174 страны). Размер необходимых инвестиций для получения австрийского паспорта - €8-10 млн", - добавили аналитики.

Мальта и Кипр, гражданство которых можно получить за инвестиции в размере €1-2 млн, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно.

Среди карибских стран с инвестиционными программами самым мобильным паспортом является паспорт Сент-Китса и Невиса с безвизовым доступом в 139 стран мира.

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