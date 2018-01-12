Гройсман считает, что "враги" преувеличивают проблему коррупции
Проблема с обширной коррумпированностью чиновников в Украине "преувеличена", а педалирование этой темы "враги" используют, чтобы дестабилизировать государство. Такое мнение премьер-министр Владимир Гройсман выразил в интервью грузинской редакции журнала Forbes, выдержки из него приводит ресурс Depo.
"Верю в то, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они постоянно выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за границей... Я считаю, что это преувеличено", - заявил он.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, с чем может быть связана такая ситуация - не с черным ли пиаром, глава Кабмина ответил, что "эта проблема освещается в наиболее негативном свете, чтобы Украина вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо".
Гройсман утверждает в интервью грузинской редакции Forbes, что много где в Украине коррупцию практически извели.
"Список сфер, где процветала коррупция, очевидно сокращается", - полагает он, называя отрасли, где она уже "побеждена": это госзакупки, продажа природного газа, а также закупки лекарств.
Журналист переспросил премьера - на самом ли деле тот считает, что коррупцию во многом победили. Гройсман заявил, что она осталась в "правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в госучреждениях услуг".
"Чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию", - полагает он.
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