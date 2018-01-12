Во вторник Рада попробует проголосовать законопроект по Донбассу

Вызвавший значительный общественный резонанс документ №7163 идет в повестке дня 16 января первым

Следующую пленарную неделю Верховная Рада начнет с рассмотрения во втором чтении законопроекта Банковой о деоккупации и реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса: документ №7163 идет первым в повестке дня парламента на 16 января.

Законопроект определен президентом Петром Порошенко как "неотложный".

В соответствии с текстом документа, появится определение "оккупационная администрация РФ", а временная оккупация территорий Донбасса получит формальный статус "нелегитимной". Кроме того, границы ОРДЛО определяются по представлению Генштаба.

Парламентариям предлагается включить в повестку дня президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

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6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163. 17 ноября парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны утвердил окончательный вариант законопроекта для рассмотрения его во втором чтении.

12 декабря в ООН заявили, что в принятом в первом чтении законопроекте о деоккупации ОРДЛО "не хватает четкости" в вопросах защиты прав и свобод человека.

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