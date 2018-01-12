ВСУ отрицают подготовку операторов Javelin в Украине

В Национальной академии Сухопутных войск прокомментировали сообщения СМИ о возможной подготовке операторов для американских противотанковых комплексов

В Украине не идет подготовка операторов американских противотанковых комплексов последнего поколения Javelin. Об этом LIGA.net сообщил и.о. пресс-секретаря Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович.

"Мое командование не подтверждает информацию, что будет начата подготовка операторов с 15 января", - сказал он.

По словам представителя военной академии, пока что в Украине нет таких систем вооружений.

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В то же время, Миронович уточнил, что "если поступит приказ", специалисты сразу начнут соответствующую работу по подготовке военных.

В пресс-службе Генштаба также не подтвердили LIGA.net информацию о подготовке операторов ПТРК Javelin. В то же время, по информации некоторых СМИ, ВСУ якобы начнут готовить бойцов, которые смогут управляться с "Джавелинами", с 15 января на базе Нацакадемии Сухопутных войск во Львове.

5 января СМИ писали, что ракеты Javelin якобы будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта, однако позднее выяснилось, что речь идет о ПТРК предыдущего поколения TOW.

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