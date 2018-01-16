"Мы все равно победим": в Крыму оккупанты вынесли приговор Балуху

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил сегодня перед оглашением "приговора", что "все будет нормально, Украина все равно победит"

Подконтрольный оккупационному режиму Раздольненский районный суд Крыма сегодня, 16 января, приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы и штрафу в эквиваленте примерно 4,5 тысяч гривень. Об этом сообщает ресурс Крым.Реалии.​

Созданная российскими оккупантами в Крыму "прокуратура" просила для местного жителя 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Балух приехал в "суд" уже с вещами и перед оглашением "приговора" пожелал украинцам не сдаваться.

"Не на смерть идем. Думаю, в скором времени все это разрешится. Я Украине хочу пожелать не сдаваться и нести народу борьбу. Борьбу за то, за что много жизней положили лучшие люди страны. Если то, что со мной происходит - жертва, то я так не считаю. Все будет нормально, мы все равно победим. Все будет Майдан", - сказал он.

В заключительном слове на заседании 15 января Балух заявил, что дело против него сфабриковано в связи с его политической позицией, однако это "не заставит его любить новую Родину".

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4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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