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"Мы все равно победим": в Крыму оккупанты вынесли приговор Балуху

16.01.2018 14:11
Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил сегодня перед оглашением "приговора", что "все будет нормально, Украина все равно победит"
"Мы все равно победим": в Крыму оккупанты вынесли приговор Балуху
Владимир Балух (фото - u.krymr.com)

Подконтрольный оккупационному режиму Раздольненский районный суд Крыма сегодня, 16 января, приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы и штрафу в эквиваленте примерно 4,5 тысяч гривень. Об этом сообщает ресурс Крым.Реалии.​

Созданная российскими оккупантами в Крыму "прокуратура" просила для местного жителя 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Балух приехал в "суд" уже с вещами и перед оглашением "приговора" пожелал украинцам не сдаваться.

"Не на смерть идем. Думаю, в скором времени все это разрешится. Я Украине хочу пожелать не сдаваться и нести народу борьбу. Борьбу за то, за что много жизней положили лучшие люди страны. Если то, что со мной происходит - жертва, то я так не считаю. Все будет нормально, мы все равно победим. Все будет Майдан", - сказал он.

В заключительном слове на заседании 15 января Балух заявил, что дело против него сфабриковано в связи с его политической позицией, однако это "не заставит его любить новую Родину".

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4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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