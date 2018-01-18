ЕС предостерег: создание антикорсуда связано с безвизовым режимом

Появления антикоррупционного суда в Украине требует Еврокомиссия по мониторингу механизма визового приостановления, заявили пресс-секретарь Евросоюза

Вслед за недавней критикой МВФ и Всемирного банка в адрес президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Как говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС Европравде, этот документ в Брюсселе считают противоречащим обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

В заявлении представителя ЕС речь идет о том, что создание "действительно независимого и эффективного антикорсуда стало бы жизненно необходимым шагом" в борьбе с коррупцией, и потому Брюссель приветствовал подачу законопроекта Петром Порошенко.

При этом чиновники Евросоюза считают, что внесенный на рассмотрение Верховной Рады документ не соответствует обязательствам Украины.

"Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", - заявили в Брюсселе.

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Комментируя ситуацию с задержками процесса создания ВАС, представитель ЕС напомнил: Украина обязалась это сделать в рамках выполнения безвизовых требований.

"Его создания... требует также Еврокомиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", - предостерегли брюссельские чиновник.

В пресс-службе дипломатической миссии ЕС в Украине не стали углубляться в этот вопрос, подтвердив, что консультации с Банковой и комитетами Рады продолжаются.

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22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440. Позднее был опубликован его текст.

10 января 2018 года посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли призвал власть Украины срочно создать антикорсуд, а 15 января Международный валютный фонд раскритиковал законопроект Порошенко об этом суде. На следующий день к критике присоединился и Всемирный банк.

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