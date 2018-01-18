Рада не включила в повестку дня законопроект об антикорсуде
Рада не смогла включить в повестку дня проект закона об Антикоррупционном суде, передает корреспондент LIGA.net.
За то, чтобы включить в повестку дня президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде №7440, а также четыре альтернативных депутатских законопроекта, проголосовали 183 депутата при 226 необходимых.
Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко.
Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе.
22 декабря 2017 года Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Позднее был опубликован его текст.
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