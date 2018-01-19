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Тиллерсон в международном турне обсудит с лидерами стран Украину

19.01.2018 00:15
Финальную встречу государственный секретарь США проведет в Варшаве, где обсудит вопросы безопасности в регионе
Тиллерсон в международном турне обсудит с лидерами стран Украину
Рекс Тиллерсон (фото - Getty Images)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 21 января, отправится в международное турне, в ходе которого встретится с представителями высшего руководства ряда государств для обсуждения важных внешнеполитических вопросов, в числе которых ситуация в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

В сообщении сказано, что путешествие продлится с 21 по 27 января. За это время американский госсекретарь намерен посетить Лондон, Париж, Варшаву и Давос, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме 2018 года.

21 января в Лондон он намерен провести переговоры с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седвилом, чтобы "обсудить сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес во всем мире, включая Иран, Сирию, Ливию, КНДР и Украину".

Такие же вопросы будут обсуждаться на запланированной на 23 января встрече с официальными лицами в Париже.

"Секретарь отправится в Варшаву 26 января, где встретится с высокопоставленными польскими чиновниками, чтобы обсудить ряд вопросов в сильных двусторонних отношениях между США и Польшей, включая глобальные вызовы, региональную безопасность и экономическое процветание", - сообщает пресс-служба Тиллерсона.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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