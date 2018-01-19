Тиллерсон в международном турне обсудит с лидерами стран Украину

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 21 января, отправится в международное турне, в ходе которого встретится с представителями высшего руководства ряда государств для обсуждения важных внешнеполитических вопросов, в числе которых ситуация в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

В сообщении сказано, что путешествие продлится с 21 по 27 января. За это время американский госсекретарь намерен посетить Лондон, Париж, Варшаву и Давос, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме 2018 года.



21 января в Лондон он намерен провести переговоры с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седвилом, чтобы "обсудить сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес во всем мире, включая Иран, Сирию, Ливию, КНДР и Украину".



Такие же вопросы будут обсуждаться на запланированной на 23 января встрече с официальными лицами в Париже.

"Секретарь отправится в Варшаву 26 января, где встретится с высокопоставленными польскими чиновниками, чтобы обсудить ряд вопросов в сильных двусторонних отношениях между США и Польшей, включая глобальные вызовы, региональную безопасность и экономическое процветание", - сообщает пресс-служба Тиллерсона.



Читайте также: Тиллерсон: Украина - краеугольный камень в отношениях с Россией



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.