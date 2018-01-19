Трамп предложил поменять место переговоров о Донбассе - Назарбаев

По мнению президента Казахстана, минский процесс о разрешении вопроса войны на востоке Украины застопорился и находится в тупике

Переговоры минского процесса об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе предложено перенести из столицы Беларуси в другое место. Об этом после заседания Совбеза ООН и по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет агентство Deutsche Welle.

Такое предложение, утверждает Назарбаев, внес американский лидер.

"Минск-1 застопорился, в тупике", - отметил президент Казахстана, добавив, что "ощущается потребность в новом диалоге".

Тема дня: Защита вместо АТО, Россия - агрессор и оккупант

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане… Договорились, что в этом направлении будем работать", - подчеркнул он.

По словам Назарбаева, одним из основных вопросов при этом может быть введение миротворческого контингента ООН на временно оккупированную территорию Донбасса.

Пресс-служба президента США и Госдепартамент пока не комментировали эту тему.

Читайте также: Бессмертный назвал минский формат "виниловой пластинкой"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.