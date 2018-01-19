Трамп предложил поменять место переговоров о Донбассе - Назарбаев
Переговоры минского процесса об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе предложено перенести из столицы Беларуси в другое место. Об этом после заседания Совбеза ООН и по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет агентство Deutsche Welle.
Такое предложение, утверждает Назарбаев, внес американский лидер.
"Минск-1 застопорился, в тупике", - отметил президент Казахстана, добавив, что "ощущается потребность в новом диалоге".
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"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане… Договорились, что в этом направлении будем работать", - подчеркнул он.
По словам Назарбаева, одним из основных вопросов при этом может быть введение миротворческого контингента ООН на временно оккупированную территорию Донбасса.
Пресс-служба президента США и Госдепартамент пока не комментировали эту тему.
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