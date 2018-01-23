Волкер в Киеве встретился с Муженко

Обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности

В Киеве начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко встретился со специальным представителем США Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Согласно сообщению, в ходе встречи Муженко проинформировал Волкера о текущей ситуации в Донбассе.

"Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - сказано в сообщении.

Во встрече приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.

Вчера сообщалось, что перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Волкер посетит Донбасс и Киев.

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