Генштаб засекретил данные о поставках армии дронов и ПТРК

Принятая Кабмином целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники ВСУ имеет гриф "Совершенно секретно", сообщили в военном ведомстве

Информация о планирующихся поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению. Об этом говорится в ответе пресс-службы Генштаба ВСУ на запрос LIGA.net.

Военное ведомство предоставило комментарий в ответ на информацию, которую 15 января 2018 года в своем Facebook опубликовал главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов.

В публикации журналист утверждал, что Генштаб принял решение внести в список потребностей ВСУ "800 современных противотанковых ракетных комплексов типа Стугна и Корсар", "несколько тысяч управляемых ракет" и "500 беспилотных летательных аппаратов".

По словам Бутусова, это якобы принятое решение означает, что "в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска".

Пресс-служба Генштаба в ответе на запрос LIGA.net отметила, что потребность армии в оружии и технике и порядок ее удовлетворения, в том числе ПТРК Стугна, Корсар и беспилотниками, определена государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года.

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Данная программа утверждена постановлением Кабинета министров от 30 марта 2016 года №284-6.

"Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно", - сообщили в Генштабе.

17 января 2018 года СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017-м.

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