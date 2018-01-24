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Генерал США: Наше оружие может изменить ситуацию в Донбассе

24.01.2018 20:56
По словам Ходжеса, предварительная дипломатическая работа позволила избежать разногласий среди членов НАТО из-за этого одностороннего решения США
Генерал США: Наше оружие может изменить ситуацию в Донбассе
Бен Ходжес (скриншот с видео)

Летальное оружие, которое США собирается передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию в Донбассе. Об этом во время выступления в Вашингтоне сказал бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это вооружение способно повлиять на ситуацию. Россияне, сепаратисты будут учитывать, где может находиться это вооружение в тот или иной момент", - сказал Ходжес, подчеркнув, что речь идет не о тысячах единиц, а значительно меньшем количестве.

По словам генерала, предварительная дипломатическая работа позволила избежать разногласий среди членов НАТО из-за этого одностороннего решения США.

"Я не увидел со стороны России или европейцев значительной реакции на передачу Украине американского оружия. Лично мне это говорит о том, что наш специальный представитель по Украине Волкер провел прекрасную работу с ЕС и РФ. Единство НАТО не нарушено этим решением и это позитивно", - подытожил он.

Напомним, в России заявили, что возможные поставки летального оружия в Украину являются "путем к войне, а не к миру". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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