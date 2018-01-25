Порошенко сообщил о дискуссии в Давосе по антикорсуду
Президент Петр Порошенко в эфире телеканала Bloomberg сообщил, что вчера в Давосе состоялась "плодотворная дискуссия" по законопроекту об Антикоррупционном суде, и что в этом вопросе есть прогресс.
"Это (проект закона об Антикоррупционном суде, - ред.) должно соответствовать Конституции, украинскому законодательству… И это именно то, о чем говорила Венецианская комиссия. Вот поэтому вчера у нас состоялась очень плодотворная дискуссия, мы создали экспертную группу и определенно продемонстрировали прогресс в этом вопросе", - сказал президент в ответ на напоминание журналистки Bloomberg о том, что законопроект об АКС раскритиковали МВФ и Всемирный банк.
Ранее Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе.
Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт заявил, что в законопроект необходимо внести правки согласно рекомендациям Венецианской комиссии.
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