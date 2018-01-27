Аваков анонсировал создание патрульной полиции Крыма

Подразделения будущей патрульной полиции Крыма и Севастополя до деоккупации полуострова будут работать на материковой части Украины, сообщил глава МВД

В Украине будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя, которые после деоккупации Крымского полуострова будут нести там службу. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время ежегодной итоговой коллегии МВД, передает корреспондент LIGA.net.

"Такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов. Потом готовые подразделения будут там работать", - сказал он.

17 января 2017 года Аваков заявил, что украинские пограничники должны быть готовы к возвращению контроля над границей в оккупированном Донбассе "уже в 2017 году", а в дальнейшем и в Крыму.

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Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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