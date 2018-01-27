Осуждение "бандеризма": Польша ответила на заявление МИД Украины

В МИД Польши подчеркнули, что Варшава подтверждает стремление строить "стратегическое партнерство с Украиной", но оно "должно опираться на правду"

Законодательный процесс по принятию изменений в законы, которыми предусматривается осуждение "бандеровской идеологии" в Польше и наказание за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, еще не завершен. Об этом говорится в заявлении МИД Польши в ответ на заявление украинского внешнеполитического ведомства, в котором выражается обеспокоенность по поводу положительного голосования в Сейме в пятницу за принятие этого закона, передает Укринформ.

"В связи с заявлением МИД Украины в деле принятия 26 января 2018 года Сеймом РП закона "Об изменении закона о ИНП (Институт национальной памяти) - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов", МИД РП информирует, что законодательный процесс относительно вышеупомянутого закона еще не завершен", - идет речь в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркивает МИД РП, намерением инициаторов данного закона является "противодействие отрицанию или приуменьшению ответственности преступников за преступления, совершенные формациями, которые были коллаборационистами немецкого Третьего рейха".

“Это касается исключительно лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают совершение преступлений. Мы подчеркиваем, что научная или артистическая деятельность не является преступлением в свете закона, о котором идет речь", - отмечают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Польши также подчеркнули, что Варшава подтверждает свое стремление строить "стратегическое партнерство с Украиной", но это партнерство "должно опираться на правду".

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Ранее МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия Сеймом Польши законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов. В частности, в министерстве рассчитывают, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть отмеченный законопроект, проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.

11 января новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду, что стороны как можно быстрее решат проблемные исторические вопросы в отношениях стран.

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