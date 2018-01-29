Порошенко разрешил иностранным войскам прибыть в Украину

Подписанный документ определяет численность подразделений, их тип, вооружение, сроки пребывания и места дислокации на период межнациональных учений

Президент Петр Порошенко подписал законопроект, которым разрешается размещение иностранных войск на территории Украины для межнациональных учений. Сообщение об этом появилось на сайте Верховной Рады.

Глава государства поставил подпись под документом № 7428 об одобрении допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

В пояснительной записке к документу речь идет о том, что написанный Минобороны текст законопроекта определяет общую численность иностранных подразделений, их тип, количество вооружений и военной техники, а также регламентирует сроки пребывания и места дислокации на период учений.

"Проект закона не нуждается в общественном обсуждении", - отмечается в тексте.

Порошенко также утвердил план проведения учений в 2018 году в Украине: украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое небо - 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан - 2018".

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Рада приняла этот законопроект 18 января 2018 года.

Сегодня, 29 января, во Львовской области началось планирование крупнейших совместных сухопутных учений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident 2018.





Фото: facebook.com/InternationalPSCentre



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