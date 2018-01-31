Комиссии Сената Польши поддержали закон о запрете "бандеризма"

Сенаторы отклонили предложение убрать из закона поправку о "преступлениях украинских националистов"

Три комиссии Сената Польши поддержали без поправок изменения в закон об институте национальной памяти, которые вводят наказание за отрицание "преступлений" украинских националистов, а также за обвинение польского государства в ответственности за преступления периода Второй мировой войны, совершенные нацистской Германией. Об этом сообщает Польское радио.

Закон поддержали комитеты прав человека, верховенства права и петиции и культуры и СМИ. "За" было 11 сенаторов, 5 - "против", никто не воздержался.

В соответствии с документом, каждый, кто публично или вопреки фактам приписывает польской нации или государству ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или другие преступления против человечества, мира и военные преступления, будет наказываться штрафом или лишением свободы до 3 лет.

Сенаторы отклонили предложение убрать из закона поправку о "преступлениях украинских националистов", а также не согласились оставить в качестве наказания только штраф и ограничения свободы, исключив тюремное заключение.

26 января польский Сейм одобрил законопроект о запрете пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Законопроект определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия законопроекта. На что в МИД Польши ответили, что законодательный процесс по принятию изменений в законы еще не завершен.

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