"Добрые дела ночью не делают": Вятрович о польском законе

Оказывается, закон о запрете "бандеризма" призван "нормализовать отношения и поддержать демократические сообщества в Украине", посетовал директор УИНП

Новый закон о польском Институте национальной памяти, некоторые положения которого возмутили как Украину, так и некоторые другие страны, направлен в первую очередь на украинцев в Польше. Такое мнение выразил у себя в Facebook директор аналогичного украинского ведомства Владимир Вятрович, комментируя ночное решение Сената Польши одобрить закон.

"Добрые дела под покровом ночи не делаются", - заявил он.

Директор Института нацпамяти Украины процитировал обоснование польских властей для принятия соответствующего закона: "Принимая во внимание растущие миграционные движения из Украины, когда носители идеологии украинского национализма и адепты опирающегося на прославление формирований, совершивших геноцид, мировоззрения, всё больше представлены в Польше, что также приводит к напряженности в польско-украинских отношениях..."

Как отмечает Вятрович, "оказывается, закон призван нормализовать международные отношения и поддержать "подлинно демократические сообщества в Украине".

"Учитывая то, что в Украине этот закон положительно воспринимают исключительно пророссийские силы, становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики", - посетовал директор УИНП.

"Я против каких-то зеркальных мер, убежден, что симметрией на глупость... будет только вторая глупость. Не хочу, чтобы украинский парламент принимал участие в соревновании глупостей с польскими парламентариями", - сказал он в эфире канала 112 Украина.

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26 января 2018 года законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен Сеймом. Вчера, 31 января, три комиссии Сената поддержали его без поправок, а сегодня ночью сенаторы одобрили документ на голосовании.

Закон предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинских националистов: он определяет "преступления" украинских националистов и формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривают наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти": в будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

МИД Украины выразил обеспокоенность.

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