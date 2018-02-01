Порошенко назвал закон Польши о запрете "бандеризма" неприемлемым

Президент выразил обеспокоенность принятым в Польше законом о запрете "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к "объективности и диалогу"

Президент Петр Порошенко раскритиковал принятый парламентом Польши закон, который запрещает пропаганду так называемой бандеровской идеологии, и охарактеризовал содержащиеся в нем оценки как "абсолютно необъективные и категорически неприемлемые". Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что "оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы".

"Мы, прежде всего, помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Никакое политическое решение не может заменить историческую правду", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, принятый польскими парламентариями законопроект "не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

"Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим", - резюмировал глава государства.

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26 января 2018 года законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен польским Сеймом. В ночь на 1 февраля документ был одобрен Сенатом.

Закон предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинских националистов: он определяет "преступления" украинских националистов и формирований, которые сотрудничали с нацистской Германией, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста.

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