Наемник из РФ Агеев признал свою вину и раскаялся - решение суда

Украинский суд счел смягчающим обстоятельством "искреннее раскаяние" захваченного в плен российского боевика террористической организации ЛНР

Захваченный в плен российский боевик Виктор Агеев, осужденный Новоайдарским райсудом за участие в террористической организации, полностью признал свою вину и "раскаялся в содеянном". Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно тексту решения, Агеев в СИЗО Старобельска, где он содержался во время досудебного расследования, "характеризуется с положительной стороны, на диспансерном учете у врачей психиатра и нарколога не состоит".

Суд счел смягчающим обстоятельством, как говорится в тексте, искреннее раскаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого, суд не установил.

"Как следует из показаний обвиняемого, вину в совершении инкриминируемых ему уголовных преступлений он признал в полном объеме, выражал сожаление по поводу содеянного", - сказано в тексте решения.

Срок отбывания наказания исчисляется с 25 января 2018 года. В него зачислят отбывание наказания во время предварительного заключения с 24 июня 2017 по 24 января 2018 года включительно.

Также в тексте решения суда указано, что задержанный военными в июне 2017 года в Луганской области Агеев якобы был уволен с военной службы в армии РФ в мае 2016 года.

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Ранее суд признал Агеева виновным в участии в террористической организации и незаконном обращении с оружием и приговорил его к 10 годам лишения свободы. По решению суда, в феврале 2017 года Агеев через объявление интернете узнал о наборе "на службу по контракту в ЛНР", после чего прибыл во временно оккупированный гибридной российской армией Луганск.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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