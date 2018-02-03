Важно не когда, а сам факт: Полторак о сроках поставок Javelin

Глава Минобороны после визита в США не сообщил о точных сроках поставок в Украину противотанковых комплексов

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение о поставках в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin будет принято "очень своевременно", а временные рамки значения не имеют. Об этом он заявил в эфире передачи Час-Time на Голосе Америки из посольства Украины в США, после встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы говорили и о других вопросах, связанных с подготовкой личного состава и порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче Javelin в Украину будет принято очень своевременно и очень правильно", - ответил министр обороны на вопрос о сроках поставок оружия.



Он отметил, что сам факт того, что Украина получит это вооружение, важнее, чем то, когда это произойдет.



"Я думаю, что решение о передаче, временной график передачи, он не будет играть чрезвычайно важную роль, мы работаем над тем, чтобы максимально эффективно механизм передачи был осуществлен из Соединенных Штатов в Украину", - сказал Полторак.



Глава Минобороны Украины подчеркнул важность "неприкосновенности противотанковых средств" и обеспечения сохранности технологий, а также необходимость эффективной подготовки кадров, которые будут работать с вооружением и необходимой техникой.



По его словам, это "очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она осталась не один на один с Россией и это сигнал самой России, что нас поддерживает весь мир".

Перед поездкой в Вашингтон Степан Полторак говорил, что после визита точно будет знать о сроках поставок Javelin в Украину из США.

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