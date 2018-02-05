Мэр Одессы больше месяца не появлялся на работе

В горсовете отсутствие Труханова и перспективы его появления не комментируют, на официальном сайте последние обновления были сделаны в минувшем году

Городской голова Одессы Геннадий Труханов после окончания отпуска пока так и не появился в горсовете. Плановое аппаратное совещание, которое проходит каждый понедельник, снова вел его заместитель Анатолий Орловский. Таким образом, мэр отсутствует на работе 41-й день, сообщает Укринформ.

В горсовете отсутствие Труханова и перспективы его ближайшего появления никак не комментируют, на официальном сайте последние обновления были сделаны в минувшем году.

Правда, время от времени Труханов выставляет посты в соцсети Facebook. Так, например, горожане узнали о его командировке в Грецию, а после - в Щвейцарию.

На выходных он поделился с горожанами мнением о памятнике основателям Одессы, вокруг которого идут споры и конфликты.

"Подавляющее большинство одесситов выступают категорически против посягательств на наше достояние. И я надеюсь, что 5 февраля судьи, которые вынуждены рассматривать невежественное требование уничтожить памятник архитектуры, защитят город от посягательств вандалов", - написал Труханов.

Мэр Одессы ушел в отпуск 26 декабря на 22 календарных дня. Сразу после окончания отпуска, 19 января, появилось распоряжение заместителя, Анатолия Орловского, о продлении отпуска Труханова до 22 января. Затем были две командировки, после чего он снова взял отпуск - с 29 января по 4 февраля.

СМИ считают, что Труханова больше месяца нет на рабочем месте по причине проблем с НАБУ и Генпрокуратурой Украины.

В субботу, 3 февраля, в летнем театре Одессы горожане провели акцию "40 дней без Труханова".

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По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Сам Труханов опроверг эту информацию.



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