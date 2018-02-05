Оппоблок просят определиться со своим кандидатом в новую ЦИК

Президент внесет кандидатуру члена Центризбиркома от Оппозиционного блока, как только фракция с ней определится, заявила нардеп от БПП Ирина Луценко

Президент Петр Порошенко готов внести кандидатуру на должность члена Центральной избирательной комиссии от Оппозиционного блока, как только фракция определится. Об этом на заседании согласительного совета Верховной Рады заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Депутат напомнила, что президент внес обновленное представление на назначение членов ЦИК.

"На прошлой неделе в Администрации президента прошли консультации с представителями Оппоблока, им также было предложено определиться с кандидатурами. Они представили три кандидатуры. Как только они определятся, президент дополнительно подаст кандидатуру от Оппоблока", - отметила Луценко, добавив, что глава государства "не блокирует представления какой-либо фракции".

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23 января 2018 года Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, в котором значатся 14 кандидатов (всего в состав ЦИК входят 15 членов).

5 февраля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте пока не получили представление на новых членов Центризбиркома.

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