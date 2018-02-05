В Раду внесли представление Порошенко на членов ЦИК: список имен
В парламент внесли представление президента Петра Порошенко на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии. Об этом у себя в
"Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент", - подчеркнул он.
По словам председателя Рады, он поручил передать все документы кандидатов на специальную проверку.
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"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", - добавил Парубий.
В список, который подал глава государства, вошли 14 человек:
23 января 2018 года Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, в котором значатся 14 кандидатов (всего в состав ЦИК входят 15 членов).
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