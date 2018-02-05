Против депутатов из ФРГ открыли дело за незаконный визит в Крым

Прокуратура расследует посещение немецкими политиками аннексированного полуострова как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту незаконного посещения временно оккупированного Крымского полуострова группой депутатов трех региональных парламентов Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению, "по факту нарушения гражданами ФРГ порядка въезда на временно оккупированную территорию" начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее).

Дело было открыто по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Германии.

Следствием предварительно установлено, что 3 февраля 2018 года во временно аннексированный Россией Крым прибыли граждане ФРГ, "которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти с целью обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной".

3 февраля 2018 года в захваченный Россией Крым прибыли девять депутатов трех региональных парламентов Германии (Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия) от правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Они прилетели на полуостров самолетом с территории РФ, нарушив украинское законодательство, и заявили, что это их "нисколько не беспокоит".

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5 февраля посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что правительство Германии осудило визит немецких политиков на оккупированную территорию.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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