Климкин обсудил с политиками из Франции важность давления на РФ
Глава МИД Украины Павел Климкин во время встреч с французскими политиками подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Франции.
"Во время встречи с председателем комитета по иностранным делам национального собрания Франции Мариэлль де Сарнез министр Павел Климкин ознакомил собеседницу с ситуацией по безопасности в Украине и подчеркнул важность сохранения четкой позиции международного сообщества и дальнейшего давления на Россию для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Как проинформировали в МИД, в ходе беседы с председателем комитета по европейским делам Сената Жаном Бизе украинский министр подробно проинформировал французского сенатора о состоянии реализации системных реформ в Украине, в частности, выделил основные задачи на ближайшую перспективу.
Климкин привлек внимание к ситуации на территории оккупированного Крыма и призвал французских сенаторов предотвращать любые попытки легализовать оккупацию полуострова.
Бизе заверил, что Сенат Франции внимательно наблюдает за развитием ситуации в Украине и поддерживает официальную позицию Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Он также отметил, что французские сенаторы и в дальнейшем критически воспринимают какие-либо попытки отдельных французских политиков посещать Крым в нарушение законодательства как Украины, так и международных санкций.
Читайте также: Климкин: Германия и Франция не давят по особому статусу Донбасса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:37
-
13:55
-
13:48
-
13:26
-
13:27
Новости партнеров
- 61395
- 49207
- 32266
- 30750
- 27617