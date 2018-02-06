Климкин обсудил с политиками из Франции важность давления на РФ

Глава МИД Украины подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин во время встреч с французскими политиками подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Франции.

"Во время встречи с председателем комитета по иностранным делам национального собрания Франции Мариэлль де Сарнез министр Павел Климкин ознакомил собеседницу с ситуацией по безопасности в Украине и подчеркнул важность сохранения четкой позиции международного сообщества и дальнейшего давления на Россию для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в МИД, в ходе беседы с председателем комитета по европейским делам Сената Жаном Бизе украинский министр подробно проинформировал французского сенатора о состоянии реализации системных реформ в Украине, в частности, выделил основные задачи на ближайшую перспективу.

Климкин привлек внимание к ситуации на территории оккупированного Крыма и призвал французских сенаторов предотвращать любые попытки легализовать оккупацию полуострова.

Бизе заверил, что Сенат Франции внимательно наблюдает за развитием ситуации в Украине и поддерживает официальную позицию Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Он также отметил, что французские сенаторы и в дальнейшем критически воспринимают какие-либо попытки отдельных французских политиков посещать Крым в нарушение законодательства как Украины, так и международных санкций.

Читайте также: Климкин: Германия и Франция не давят по особому статусу Донбасса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.