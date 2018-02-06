Прокуратуре разрешили задержать Гужву и доставить его в суд

Главреда издания Страна.ua, выехавшего в Австрию, разрешили доставить в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей

Шевченковский райсуд Киева разрешил прокуратуре задержать и доставить в суд главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву, который на днях покинул Украину и выехал в Австрию. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"5 февраля 2018 года Шевченковским райсудом Киева удовлетворено ходатайство прокурора о передаче залога, внесенного Игорем Гужвой в качестве меры пресечения в сумме 1 млн 35 тыс грн, в госбюджет. Также дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса о смене меры пресечения с залога на содержание под стражей", - написал он.

Лысенко добавил, что следующее заседание суда по делу Гужвы назначено на 12 февраля 2018 года.

Речь идет об уголовном производстве, по которому в 2015 году экс-главреду газеты Вести было объявлено о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах. По состоянию на декабрь 2017-го это дело находилось в суде на стадии дебатов.

4 августа 2015 года суд избрал Гужве меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 35 тыс. 300 грн, который тот внес.

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Также главреду Страны.ua вменяют вымогательство и получение денег за якобы непубликацию компрометирующей информации о народном депутате. В рамках этого производства Гужва был задержан 22 июня 2017 года. Суд назначил ему 544 тысячи грн залога, после внесения которого подозреваемый вышел на свободу.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища. Свой шаг журналист объяснил "угрозами физической расправы и убийства", якобы поступающими в его адрес.

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