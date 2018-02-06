В ГПУ решили не просить о продлении домашнего ареста Саакашвили

Оппозиционер исправно ходит на допросы, поэтому в каких-либо дополнительных мерах не нуждается, считает генпрокурор Юрий Луценко

Генпрокуратура не будет просить суд продлить ночной домашний арест лидеру партии Рух нових сил Михаилу Саакашвили, поскольку он ходит на допросы. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью ТСН.ua.

"Саакашвили после многих причудливых акций все же начал ходить на допросы. Сейчас, когда заканчивается избранная ему меру пресечения, мы не будем ее продлевать. Он приходит по повесткам, поэтому ни в каких дополнительных мерах, на мой взгляд, не нуждается", - сказал глава ГПУ.

"Насколько я знаю, в ближайшее время у него снова будет серия допросов. Поэтому надеюсь, что он так же будет спокойно приходить туда и давать соответствующие показания", - добавил Луценко.

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26 января 2018 года Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест, частично удовлетворив требование прокуратуры, которая просила для оппозиционера круглосуточный арест. Срок действия избранной политику меры пресечения истек в ночь на 6 февраля.

Следствие инкриминирует Саакашвили ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. В ГПУ утверждают, что протестные акции политика в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича с целью захвата власти.

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