Украинским историкам теперь опасно работать в Польше - Вятрович

УИНП обратился к польским коллегам с предложением продолжить дискуссии, но на территории Украины, "где нет политического диктата в оценках прошлого"

После принятия в Польше скандальных правок в закон о польском Институте нацпамяти, которыми вводится уголовная ответственность за "пропаганду бандеризма", украинским историкам небезопасно оставаться в соседней стране, и потому исследования совместной истории нужно перенести в Украину. Об этом говорится в заявлении Украинского института нацпамяти, которое разместил у себя в Facebook его директор Владимир Вятрович.

"Исторический диалог - основа преодоления последствий прошлых конфликтов между народами. Дискуссии между историками... устраняют из общественного сознания вредные мифы, стереотипы и предубеждения, которые мешают дружеским отношениям сегодня", - сказали они.

С 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) при участии историков обеих стран. Украинские ученые говорят, что дискуссии были "горячими, но конструктивными и полезными".

"Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому... обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", - пояснили в институте.

Украинские историки подчеркнули: дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков.

"Ведь именно взвешенный профессиональный разговор, а не громкие политические заявления, является одной из основ для взаимопонимания между народами", - резюмировали в УИНП.

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Вчера польский президент Анджей Дуда заявил, что подпишет правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков. Это было сказано, невзирая на призыв Верховной Рады отклонить скандальные правки.

Как и в Украине, а Израиле также высказали недовольство законом, и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном диалоге. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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