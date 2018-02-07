МИД: С Венгрией согласованы пути решения "языкового вопроса"

Замглавы МИД рассказал о результатах поездки в Закарпатскую область

В Министерстве иностранных дел сообщили о согласовании ключевых позиций с представителями Венгрии, среди которых - урегулирование вопроса языка обучения для представителей нацменьшин. Об этом в Twitter написал замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал Боднар.

5 феврля сообщалось, что замминистра иностранных дел Василий Боднар и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер посетят Ужгород 6-7 февраля. Планировались встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Заньером и украинско-венгерские консультации.

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