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МИД: С Венгрией согласованы пути решения "языкового вопроса"

07.02.2018 21:45
Замглавы МИД рассказал о результатах поездки в Закарпатскую область
МИД: С Венгрией согласованы пути решения "языкового вопроса"
Фото: twitter.com/VasylBodnar

В Министерстве иностранных дел сообщили о согласовании ключевых позиций с представителями Венгрии, среди которых - урегулирование вопроса языка обучения для представителей нацменьшин. Об этом в Twitter написал замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал Боднар.

5 феврля сообщалось, что замминистра иностранных дел Василий Боднар и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер посетят Ужгород 6-7 февраля. Планировались встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Заньером и украинско-венгерские консультации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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