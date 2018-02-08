Первую волну э-деклараций проверят за 1000 лет - глава НАБУ
Первая волна электронного декларирования такими темпами будет проверена Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции "через 1000 лет". Поэтому следователи оставляют за собой право действовать самостоятельно в обход позиции НАПК, заявил во время отчета о своей работе глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.
"У нас сотни тысяч деклараций, которые подлежат проверке. Проверены 100. Я не буду сейчас комментировать качество этой проверки... Если мы будем ждать... Даже простые подсчеты говорят о том, что первая волна декларирования будет проверена где-то через тысячу лет. Конечно, это риск", - сказал он.
По словам директора бюро, НАБУ и САП не собираются исполнять январское разъяснение НАПК о том, что следователь не может начать расследование, пока НАПК не проведет полную проверку декларации чиновника. В своей деятельности они будут опираться не на рекомендации НАПК, а на Уголовный кодекс, подчеркнул он.
"По моему мнению, это ничтожное разъяснение, которое прямо противоречит действующему законодательству. И у него нет силы закона... Наша общая позиция... Если есть данные, что внесены фиктивные ведомости в декларацию, или данные о незаконном обогащении, то подозрение объявляется и дело направляется в суд", - добавил Сытник.
В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что обратился в НАПК с призывом отменить это разъяснение: "В ответ получил, что не будут его пересматривать. И мне порекомендовали идти в суд. НАПК - это орган исполнительной власти. Его решение, что без их согласия нельзя начинать производство, не подлежит исполнению. У нас есть УПК. Это единственный закон, который говорит, как нам действовать. А не решения НАПК".
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17 января 2018 года Соломенский райсуд Киева на основании протокола НАПК признал Сытника виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 1700 грн.
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