Первую волну э-деклараций проверят за 1000 лет - глава НАБУ

НАБУ и САП не намерены исполнять разъяснение НАПК, что следователь не может открыть следствие, пока НАПК не проведет проверку декларации чиновника

Первая волна электронного декларирования такими темпами будет проверена Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции "через 1000 лет". Поэтому следователи оставляют за собой право действовать самостоятельно в обход позиции НАПК, заявил во время отчета о своей работе глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас сотни тысяч деклараций, которые подлежат проверке. Проверены 100. Я не буду сейчас комментировать качество этой проверки... Если мы будем ждать... Даже простые подсчеты говорят о том, что первая волна декларирования будет проверена где-то через тысячу лет. Конечно, это риск", - сказал он.

По словам директора бюро, НАБУ и САП не собираются исполнять январское разъяснение НАПК о том, что следователь не может начать расследование, пока НАПК не проведет полную проверку декларации чиновника. В своей деятельности они будут опираться не на рекомендации НАПК, а на Уголовный кодекс, подчеркнул он.

"По моему мнению, это ничтожное разъяснение, которое прямо противоречит действующему законодательству. И у него нет силы закона... Наша общая позиция... Если есть данные, что внесены фиктивные ведомости в декларацию, или данные о незаконном обогащении, то подозрение объявляется и дело направляется в суд", - добавил Сытник.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что обратился в НАПК с призывом отменить это разъяснение: "В ответ получил, что не будут его пересматривать. И мне порекомендовали идти в суд. НАПК - это орган исполнительной власти. Его решение, что без их согласия нельзя начинать производство, не подлежит исполнению. У нас есть УПК. Это единственный закон, который говорит, как нам действовать. А не решения НАПК".

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17 января 2018 года Соломенский райсуд Киева на основании протокола НАПК признал Сытника виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 1700 грн.

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