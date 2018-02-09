Украина попросила ОБСЕ продолжить работу миссии в Донбассе на год

Представитель Украины в международных организациях в Вене отметил важную роль наблюдателей ОБСЕ "в содействии миру и безопасности"

Министерство иностранных дел Украины обратилось к председателю ОБСЕ Анджелино Альфано, который вступил в должность на 2018 год, с просьбой продлить на 12 месяцев работу специальной мониторинговой миссии в Донбассе. Об этом сообщил представитель Украины в международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.



"Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год", - сообщает Украинская миссия в ОБСЕ и ООН в Вене.







Он отметил важную роль международных наблюдателей ОБСЕ "в содействии миру и безопасности".



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