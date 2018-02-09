МИД Германии не подтверждает нормандскую встречу в Мюнхене

В дипломатических кругах на условиях анонимности сообщили, что переговоры в нормандском формате с большой долей вероятности не состоятся

Немецкая сторона не подтверждает встречу министров иностранных дел стран в нормандском формате - Украина, Германия, Франция и Россия - на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Об этом сообщает Укринформ.

Из Берлина поступают противоречивые сведения по поводу планов действующего главы МИД страны Зигмара Габриэля.

"Министр Зигмар Габриэль примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", - сказал представитель МИД Райнар Бреуль.

Таким образом, он опроверг появившиеся сообщения о том, что его шеф отказался ехать в Мюнхен.

По словам Бреуля, накануне, очевидно, "произошло недоразумение: речь не идет о том, что федеральный министр отменил все свои мероприятия".

При этом дипломат отказался подтверждать какие-либо встречи на полях конференции.

На конкретный вопрос о том, состоится ли встреча в нормандском формате, он сказал, что "планы такие есть, но при составлении таких планов надо всегда смотреть, как развиваются события у различных участников". Представитель МИД Германии также назвал нормальной практикой, когда какие-то встречи планируются, но потом отменяются в последний момент.

В дипломатических кругах на условиях анонимности сообщили, что переговоры с большой долей вероятности не состоятся.

8 февраля 2018 года глава конференции Вольфганг Ишингер заявил, что Украина, Франция, Германия и Россия планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе.

30 января 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля, "если, конечно, Россия на нее согласится".

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