Макрон - Путину: Реализация минских соглашений зашла в тупик

Президент Франции в разговоре с российским коллегой подчеркнул необходимость принятия конкретных мер для урегулирования ситуации в Донбассе

Реализация минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе в настоящее время зашла в тупик. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил сегодня в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Что касается российско-украинского кризиса, президент (Макрон) отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по урегулированию ситуации и облегчению страданий граждан, консолидации прекращения огня и немедленного принятия гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в сообщении.

Также Макрон отметил необходимость разблокирования переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Президент Франции выступил за запуск в ближайшие недели политического процесса под эгидой ООН по восстановлению мира, стабильности и единства этой ближневосточной страны.

В целом, Макрон приветствовал "динамику двусторонних отношений" Франции и РФ с момента его первой личной встречи с Путиным 29 мая 2017 года.

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Отмечается, что в разговоре французский лидер подтвердил "свою приверженность прямому и требовательному диалогу с Россией по всем вопросам, представляющим общий интерес".

Кроме того, Макрон принял приглашение Путина посетить РФ в мае 2018 года. В ходе визита французский президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где Франция будет почетным гостем, сообщили в Елисейском дворце.

5 февраля 2018 года МИД Франции призвал Россию выполнять минские соглашения, особенно в сфере безопасности.

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